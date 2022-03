Gartenhallenbad Enger verlängert Öffnungszeiten wieder

Es findet also am Mittwoch und Freitag das Frühschwimmen von 6.30 bis 8 Uhr statt. Nachmittags ist das Bad an den drei Tagen in der Zeit von 13 bis 21 Uhr geöffnet.

Wegen Krankheitsfällen in der Belegschaft war das Hallenbad am vergangenen Wochenende komplett geschlossen.

Am kommenden Wochenende kann jedoch nur ein reduzierter Dienstplan organisiert werden. Die Öffnungszeiten am Samstag und Sonntag sind daher von 10 bis 14 Uhr, teilt die Stadt Enger mit.