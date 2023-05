Gastschüler aus Frankreich entdecken Enger

14 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrer reisten daher am Mittwochabend (3. Mai) aus Coublevie bei Voiron im Süd-Osten Frankreichs an, um neun Tage in Enger zu verbringen.14 Stunden lang waren sie unterwegs.

Bereits an den ersten beiden Tagen konnten die 16-jährigen die Stadt Enger in einer Rallye kennenlernen und sich mit ihren deutschen Gastschülern beim Fußballspielen bekannt machen.

Auch im Unterricht haben sie bereits hospitiert. Zur Tradition des Austausches gehört auch der Empfang durch den Bürgermeister. Thomas Meyer lud die französischen Gäste in den Ratssaal des Rathauses ein.

Dort erzählte er den Schülern die Geschichte Widukinds, dessen Namen die Schüler bereits in Verbindung mit ihrer Gastschule kannten. Auch hob Meyer das enge Band zwischen den beiden Schulen hervor, das seit vier Dekaden besteht.

Auf die Frage „Waren eure Eltern schon als Austauschschüler hier in Enger?“ schnellten einige Arme in die Höhe. Da die französischen Teenager das Wochenende in ihren Gastfamilien verbrachten, gab Bürgermeister Meyer ebenfalls ein paar Tipps zu Attraktionen in und rund um Enger herum.

Bis zur Abfahrt am Freitagmorgen (12. Mai) ist für die Austauschschüler noch ein Besuch im Universum in Bremen geplant, sowie ein Besuch im LWL-Freilichtmuseum Detmold und im Zentral-Theater Spenge.

Seit mehr als 60 Jahren pflegen die Menschen im Kreis Herford eine enge Freundschaft mit Voiron, das im Südosten Frankreichs liegt.