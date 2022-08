Das Engeraner Manifest lädt für das kommende Wochenende zu zwei Veranstaltungen ein, bei denen an jüdisches Leben in Enger gedacht werden soll.

Am heutigen Freitag, 2. September, um 17 Uhr startet der Stadtrundgang zu den acht Stolpersteinen, die, eingelassen in das Straßenpflaster, an Menschen jüdischen Glaubens erinnern, die zur Zeit des NS-Regimes deportiert wurden.