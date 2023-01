Generationentreff Enger lädt Nick Wilder ein

Selbst Menschen, die keine Fans der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ sind, kennen den Bordarzt Doc Sander, alias Nick Wilder als Werbe-Ikone eines namhaften Versicherungsunternehmens. Spätestens beim Ausruf „Hallo, Herr Kaiser!“ hat jeder ihn bildlich vor Augen. Der Generationentreff Enger holt den Schauspieler am Samstag, 11. Februar, um 19 Uhr für eine Lesung nach Löhne.

Traumschiff-Arzt liest in Löhne aus seiner Biografie

„Hallo Herr Kaiser! Das Leben ist wilder als man denkt“ lautet denn auch der Titel seiner Biografie, in der Nick Wilder nicht nur über Eckpunkte seiner Karriere im Showgeschäft berichtet, sondern auch sehr persönliche Einblicke in sein Leben, wie beispielsweise die Beziehung zu seinem Vater, gibt.

Initiator Günter Niermann hatte Wilder im Zuge der diesjährigen Organisation des Benefiz-Golfturniers für das Kinderhaus der Kliniken Bad Oexen kennengelernt, das vom Generationentreff ausgerichtet wird. „Ich war auf der Suche nach einem Schirmherrn und habe Jens Bergmann, den Geschäftsführer des Bünder Reiseunternehmens Simply Groups, gefragt, ob er nicht jemanden Prominentes kenne“, blickt Niermann zurück. Bergmann, der selbst schon mit Wilder zusammengearbeitet hatte, nannte den Schauspieler und vermittelte.

Simone Brinkmeier und Günter Niermann laden zur Lesung mit Traumschiff-Arzt Nick Wilder am 11. Februar ein. Karten können beim Generationentreff reserviert werden. Foto: Daniela Dembert

„Der Kontakt war sofort sehr herzlich. Wir haben uns unterhalten und ich habe gemerkt, der ist ja überhaupt nicht abgehoben, sondern ganz bodenständig“, erzählt Niermann. Von seinem prominenten Gegenüber habe er den Eindruck bekommen, dass dieser auch auf zwischenmenschlicher Ebene wirklich etwas zu erzählen habe. Christine Mayn, die ihren Mann im Februar begleiten wird, sei eine ebenso herzliche Person, bestätigt Niermanns Tochter Simone Brinkmeier, die ihren Vater in seinen Leitungstätigkeiten unterstützt.

Da der in Amerika lebende Wilder vor allem beim reiferen Fernsehpublikum bekannt sei und sich dieses sicher mit seiner Geschichte identifizieren könne, passe die Lesung sehr gut ins Programm, schlägt Niermann die Brücke zur bevorstehenden Veranstaltung, die in die Reihe des Netzwerks „Kraftquellen in der Demenz“ eingebettet ist.

Einladung auch für Demenzkranke

Auch Betroffene und deren Angehörige dürften sich eingeladen fühlen, hier einen schönen Abend zu verbringen, so Niermann. Der Veranstaltungsort sei barrierefrei und die Besucherzahl aus Gründen des Infektionsschutzes auf 100 begrenzt. „Das ist was Lustiges, auch Hintergründiges, schön erzählt. Nick Wilder wird im Anschluss auch noch für Gespräche, Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen“, verspricht Niermann.

Der Eintritt für die Lesung im Hotel „Mühlenwerk 1857“ in Löhne beträgt fünf Euro, Anmeldungen sind beim Generationentreff Enger unter der Telefonnummer 05224/99 41 216 bis Montag, 6. Februar, möglich.