Geschenke aus Enger kommen im Schukarton

Weihnachtsaktion für Kinder in Osteuropa - Schüler des Gymnasiums packen mit an

Enger

Emsiges Treiben an der Spenger Straße in Enger: Jugendliche schleppen unzählige Umzugskartons aus dem Gebäude der ehemaligen Näherei Schulze. Schnell ist die Ladefläche eines polnischen Kleintransporters gefüllt. Ein zweites Fahrzeug nimmt weitere Kartons auf, in denen sich noch mehr Weihnachtsüberraschungen für benachteiligte Kinder in Osteuropa befinden.

Von Peter Schubert