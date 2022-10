Gespräche zwischen Obstbauer und Stadt Enger

„Ich bin darauf angewiesen, dass die Menschen zu mir kommen und in der Nähe meines Erdbeerfeldes an der Schulstraße parken können“, sagt Obstbauer Arend Quest. Da dies nach der Umgestaltung des dortigen Fuß- und Radwegs mit einbetonierten Metallpfosten nicht mehr möglich ist, verlangt er 15.000 Euro Entschädigung von der Stadt. Diese sieht dafür jedoch keine Rechtsgrundlage. Doch es zeichne sich eine Lösung ab, erklärte Fachbereichsleiter Gerd Althoff auf Anfrage.

Arend Quest hatte sich mit einem ausführlichen Schreiben an die Stadt gewandt, in dem er seine Sicht der Dinge schilderte: Der Abschnitt der Schulstraße zwischen Meierweg und Balker Busch, an dem sein anderthalb Hektar großes Erdbeerfeld liegt, sei Ende der 90er Jahre mit Schildern und Kipppfosten erstmals für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. „Nach Protesten wurden die Pfosten wieder entfernt und der neu gebaute Fuß- und Radweg durch horizontal verlegte Telefonmasten gesichert, die nach einigen Jahren aber wieder entfernt und in den vergangenen zehn Jahren auch nicht ersetzt wurden“, blickt er zurück.