Glasfaser für Enger-Nord und Besenkamp

Die Telekom bietet 4200 Haushalten in Enger-Nord und Besenkamp einen Glasfaseranschluss an.

Das neue schnelle Netz sei so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, surfen und streamen gleichzeitig möglich seien.

Der Vorvermarktungs-Zeitraum, in dem Kunden sich Anschlüsse sichern können, startet am Donnerstag, 2. Februar. Von diesem Tag an bis zum 11. Februar steht das Telekom-Infomobil auf dem Barmeierplatz in Enger. Täglich von 11 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr können hier alle Bürgerinnen und Bürger Fragen rund um den Glasfaserausbau in Enger-Nord und Besenkamp stellen.

Wer sich jetzt, während dieser Vorvermarktungsphase, für einen Glasfaseranschluss entscheidet, bekommt den Hausanschluss statt für einmalig 799 Euro dann kostenlos von der Telekom bereitgestellt, heißt es in der Mitteilung. Die Beauftragung funktioniert für interessierte Kunden folgendermaßen: Er oder Sie beauftragt beim Telekom-Infomobil den Glasfaseranschluss. Die Telekom wird daraufhin die Vermieter kontaktieren. Mit Ihnen wird besprochen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie im Haus verläuft.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom erhalten Interessierte auch telefonisch unter 05222/3642507, per WhatsApp an 0151/67807995 oder per E-Mail an [email protected]