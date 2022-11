Glasfaser Nordwest erschließt zwei weitere Gebiete in Enger

In Enger können mehr als 4200 weitere Haushalte in den Genuss eines Glasfaseranschlusses kommen. Das teilt Tomke Hollander, Pressesprecherin der Glasfaser Nordwest, mit. „Damit steigt das Volumen auf 7700 Glasfaseranschlüsse in der Widukindstadt.“

„Nach unserem bisherigen Ausbauerfolg in Enger haben wir uns dazu entschlossen, die Geschwindigkeit zu verdoppeln und zwei weitere Gebiete in der Stadt zu erschließen“, berichtet Sascha Zink, Leiter Kommunales und Politik von Glasfaser Nordwest. „Dank dieser Erweiterungen werden wir die Stadt mit vielen weiteren FTTH-Anschlüssen versorgen können. „FTTH steht für ‚Fiber To The Home‘ und das bedeutet, dass die Glasfasern bis in die eigenen vier Wände gehen. Bereits heute sind Bandbreiten von bis zu 1000 Mbit/s im Download möglich“, erklärt Sascha Zink. „Wir sind uns sicher, dass Enger mit diesem Netz für viele Jahrzehnte in Sachen digitale Infrastruktur abgesichert sein wird.“