Herforder Autorengruppe: Lesung in Enger

Die Herforder Autorengruppe folgt am Samstag (11. März) einer Einladung des „Haus der Kulturen“, Brandstraße 11, in Enger. Fünf der sieben biografisch völlig unterschiedlichen Literaten werden zu Gast sein.

Seit ihrer Gründung vor mehr als sechs Jahren ist die bisherige Historie der Herforder Autoren-Gruppe eine Erfolgsgeschichte. Sie erlangte in kürzester Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad in der Region und präsentiert literarische Lesungen, die sich nicht nur am „Schönen und Guten“, sondern auch an der sozialen Wirklichkeit orientieren und diese kritisch aufgreifen.

Ab 19 Uhr kann man fünf der sieben biografisch völlig unterschiedlichen, und doch im Geiste des Humanismus vereinten Literaten erleben, die aus ihren jeweiligen Werken lesen werden, welche bisweilen auch überregional eine große Aufmerksamkeit erlangten.

„Rapunzelzeiten“ im Herbst erschienen

Das Fundament dieser Lesung bildet aber ihre zweite, im Ostbooks-Verlag erschienene Anthologie „Rapunzelzeiten“, die erst im Herbst erschienen ist und der man mal mehr, mal weniger ihre Entstehungszeit während der Pandemie anmerkt, ja, auch anmerken soll.

Sollte diesem Kaleidoskop aus ernsten und humorvollen, sozialkritischen und gesellschaftsanalytischen Texten eine ähnlich große Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie der ersten Anthologie dieser Literaten-Vereinigung, wird darüber noch viel zu sprechen sein.

Es geht um den Alltag, die Arbeitswelt, die Vergangenheit und überhaupt um jenes Spektrum an Gewohnheiten, das wir mit allen Begrenzungen so ungemein wohlwollend „Ich“ nennen, das in Augenblicken nach Perspektiven sucht.

Kriminalroman mit lokalen Begebenheiten

Mit dabei ist Norbert Sahrhage, der bei seinen Kriminalromanen lokal-historische Begebenheiten mit kriminalistischer Erzählkunst verbindet. Aus Berlin reist Christine Zeides an, ein Multitalent in Sachen Wortkunst und Performance.

Die Bielefelder Lyrikerin und Romanautorin Petra Czernitzki überschreibt den Alltag mit Satire, während sich der Bünder Autor Nicolas Bröggelwirth auf sensible und unsensible Weise der Realität nähert. Der in Bielefeld aufgewachsene Autor Ralf Burnicki liest politische Gedichte gegen kalte Zeiten.

Die Gäste erwartet ein kreatives und vielseitiges Literaturereignis, das zum Nachdenken anregt, aber auch unterhaltsam ist. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht. Am vorhandenen Büchertische darf gerne eingekauft werden.