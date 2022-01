Eigentlich könnte am Hasenpatt jetzt Richtfest gefeiert werden. Die alte Lohgerberei und der dahinterliegende Anbau haben seit Donnerstag einen Dachstuhl.

Lohgerberei in Enger könnte Richtfest feiern: Dachstuhl ist fertig gestellt

Am Donnerstag ist der Dachstuhl auf der alten Lohgerberei und dem dahinter liegenden Anbau fertiggestellt worden. Vom historischen Gebälk konnte nichts erhalten werden.

Wochenlang hatte man bei den Bauarbeiten an dem historischen Gebäude äußerlich keinen Baufortschritt wahrnehmen können. „Das lag daran, dass wir mit den Innenarbeiten beschäftigt waren“, erklärt Zimmerermeister Jonas Stickan. In welchem Zustand die bauliche Substanz tatsächlich sei, könne immer erst während der Arbeiten am Bestand festgestellt werden. Im Fall des Gerbereigebäudes von 1740 seien viele der Konstruktionsbalken morsch und hätten ersetzt werden müssen.

An der Giebelseite der Lohgerberei wurde hinter das herkömmliche Baugerüst eine Stützkonstruktion gesetzt, denn die Wand neigt sich, vom Fundament bis in die Giebelspitze etwa zehn Zentimeter weit nach vorn. „Das ist ein Sicherheitsrisiko. Damit die Wand nicht kippen kann, wird sie an den Mittelpfetten mit Ankern befestigt“, erklärt Statiker Karlheinz Dam­meyer. Diese seien, wie bei manch altem Kotten, später von außen auf der Wand als eiserne Elemente sichtbar.

Statiker Karlheinz Dammeyer zeigt einen Setzriss im Mauerwerk der Lohgerberei. Foto: Daniela Dembert

Viel Zeit haben bisher die statischen Arbeiten an dem Gebäude erfordert. „Der hintere Teil des Hauses steht auf einer Sandader, die sich durch Teile des Engeraner Stadtkerns zieht. Das Fundament war punktuell unterspült worden, das Gebäude etwa 20 Zentimeter abgesackt und musste abgefangen werden“, berichtet Dammeyer. Daraus resultierten auch die tiefen Setzungsrisse im Mauerwerk, die ausgebessert werden müssten.

Zur weiteren Stabilisierung des Bauwerks wurden an den Traufen Beton-Ringanker gesetzt, die den Wänden Halt geben und als Auflage für die Dachkonstruktion dienen. Diese ist übrigens im Sichtbereich ohne jegliche Metallverbinder sondern mit Schwalbenschwanzverbindungen zusammengesetzt, um den Originalzustand nachzuempfinden. Ursprünglich hätte das historische Balkenwerk weitestgehend erhalten bleiben sollen, es war aber schlicht nicht zu retten.

Im Anbau des Gebäudes mussten Stahlstützen gesetzt werden, die die Wand stabilisieren. Foto: Daniela Dembert

Was den Denkmalschutz angehe, erleichtere dieser Umstand die Arbeiten ein wenig, erklärt Stickan. Im Bereich der Dachkonstruktion sei keine historische Substanz mehr mit neuen Bauteilen zu vereinen.

Den Anbau, auch dies ist eine außerplanmäßige Maßnahme, verstärkt an der Rückwand jetzt eine Stahlkonstruktion, die auch das Dach trägt. Jonas Stickan berichtet: „Bei den Abrissarbeiten sind hier Wände ins Wanken gekommen, so dass wir diese Arbeiten stoppen und die Wand sichern mussten.“

Mit dem Maurergewerk werde Hand in Hand gearbeitet. Als nächstes sei die Giebelwand zu sichern, bevor die Zimmerer die Aufsparrendämmung montieren können. Der zeitliche Rahmen für die weiteren Außenarbeiten sei wegen der jahreszeitlichen Witterung schwer zu kalkulieren.