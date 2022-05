Holzarbeiten für den guten Zweck

„Ich habe im Laufe meines Lebens so einiges gemacht und auch als Leiter der Holzkunstwerkstatt der Gesellschaft für Arbeit und Berufsförderung Halle gearbeitet“, blickt der 73-Jährige zurück. „Gemeinsam haben wir viele erfolgreiche Ausstellungen mit Vogelhäusern und Weihnachtsdekorationen gemacht.“ Warum solle das nicht auch in der Gruppe mit anderen handwerklich interessierten Ruheständlern funktionieren? Den Erlös der Holzarbeiten möchte Schluch zum Teil der Aktion Lichtblicke zukommen lassen. „Alle Seiten profitieren davon: Wir haben eine sinnvolle Beschäftigung und können in Zeiten der steigenden Preise unsere Rente etwas aufbessern und die Kinder, die Lichtblicke unterstützt, freuen sich ebenfalls.“

Klaus Schluch an seinem massiven Schwibbogen, den er aus naturbelassenen Edelhölzern gefertigt hat. Foto: Ruth Matthes

Wer sich in seiner Wohnung umsieht, erkennt sofort, dass hier einer mit Können und Leidenschaft am Werk ist. Vor allem Edelhölzer wie Sen, Limba oder Wengé haben es dem gelernte Sportartikelkaufmann angetan: „Aus den Zeiten, als ich noch meinen Betrieb in Borgholzhausen hatte, der Kunstgewerbe für den Floristenbedarfsgroßhandel produzierte, habe ich gute Kontakte zu einem Sägewerker in Gütersloh“, erzählt er. Da fielen immer wieder Reste für ihn ab, aus denen er massive Schwibbögen, ganze Katzenfamilien oder Landschaften fertigt.

„Die zarten erzgebirgischen Sperrholzbögen oder Schnitzereien sind nicht so mein Fall“, sagt er. Er greift lieber zu Flex, Dekupier- oder Bandsäge, Dremel und Fräse und stellt damit auch kleine Figuren und Baumlandschaften mit verschiedenen Schattierungen her.

Der Engeraner kreiert seine Modelle alle selbst. Eine ganze Katzenfamilie ziert seine Fensterbank. Foto: Ruth Matthes

Wer mit Klaus Schluch gemeinsam werkeln will – ob mit Erfahrung oder ohne – kann sich unter Telefon 05224/9269563 oder per Mail an klaus.schluch@web.de melden. „Super wäre es natürlich, wenn sich auch jemand melden würde, der uns einen Raum zur Verfügung stellen könnte“, sagt er, „zum Beispiel auf einem Bauernhof, auf dem wir niemanden mit unserem Sägen stören.“ Das Werkzeug würde er bereitstellen.