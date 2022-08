Holzbau Lepper baut in Enger zweite Halle

Firma investiert 1,3 Millionen Euro - Lagerhaltung gewinnt an Bedeutung

Enger

Die Firma Holzbau Lepper in Enger expandiert. Wie Geschäftsführer Marco Lepper mitteilt, investiert er 1,3 Millionen Euro in eine neue Funktions- und Lagerhalle, die zurzeit gleich neben dem Firmengebäude an der Bielefelder Straße/Ecke Pödinghauser Straße errichtet wird.

Von Ruth Matthes