Ideen für Engers Stadtkern gesucht

Wettbewerb zur Gestaltung der Innenstadt – Jury kürt am 11. August den besten von sieben Entwürfen

Enger

Der Kern der Stadt Enger rund um die Stiftskirche soll in den kommenden Jahren einer Verschönerungskur unterzogen werden. Sieben Stadtplanungsbüros konkurrieren in einem Wettbewerb um das beste Konzept. Ziel ist es, die Innenstadt einladender und barrierefreier zu gestalten. Am 11. August tagt der Preisgerichtstag, bei dem die Jury den Sieger feststellt.

Von Ruth Matthes