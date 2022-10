Im Ehestreit Post unterschlagen – Polizei ermittelt

Im Wochenrückblick berichtet die Polizei Herford auf ihrer Facebookseite von dem Fall eines Ehepaares, der sich kürzlich ereignete. „Immer wieder kommt es vor, dass Ehepaare sich trennen und aus einem gemeinsamen Haus in verschiedene Wohnungen ziehen. Und nicht immer läuft alles im Einvernehmen ab“, heißt es da.

Neben verbalen Streitigkeiten habe die Ehefrau kürzlich dafür gesorgt, dass der verlassene Ehemann erhebliche Schwierigkeiten mit Institutionen und öffentlichen Behörden bekomme, so die Polizei. Das ganze ging sogar so weit, dass nur knapp ein sogenannter Schufa-Eintrag verhindert werden konnte.

Post an sich genommen

Was hat die Dame gemacht? Sie hat einfach sämtliche Post des Geschädigten aus dem alten Haus an sich genommen und nicht ausgehändigt. So wurden offene Rechnungen, Finanzierungen und Briefe von Behörden nicht bezahlt oder beantwortet. „Der Ehemann kam ihr auf die Schliche, weil sie einen der Briefe geöffnet an ihre Anwältin ausgehändigt hatte“, heißt es seitens der Polizei.

Und anstatt einen Vorteil durch die Briefe zu erlangen, muss die Ehefrau jetzt mit einer Strafanzeige wegen Verletzung des Briefgeheimnisses und möglicherweise Unterschlagung rechnen. „Ob das zu einer einvernehmlichen Trennungslösung führt, ist wohl nicht zu erwarten“, schreibt die Polizei bei Facebook.