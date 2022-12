In Enger werden die Schweine im Stroh groß

Enger

Das Wohl seiner 1200 Schweine liegt Landwirt Lukas Weßling aus Enger am Herzen. In seinem Stall haben die Tiere Auslauf an der frischen Luft und können auf dem Stroh dösen – und das machen sie mit Vorliebe, sogar bei Schnee. Ab jetzt bietet der 32-Jährige seine Produkte auch in den ersten Supermärkten in der Region an.

Von Kathrin Weege