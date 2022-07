In Gartencenter Unternbäumer eingebrochen

Täter erbeuten in Enger Bargeld in vierstelliger Höhe

Enger

Auch Enger war in den vergangenen Tagen Ziel von Einbrechern: In der Nacht zu Donnerstag haben sich bislang unbekannte Täter auf dem Gelände des Gartencenters Unternbäumer an der Bünder Straße zu schaffen gemacht.

Von Ruth Matthes