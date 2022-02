„Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Stadt“

Der Kämmerer hat am Donnerstag dem Rat der Stadt Enger den Haushaltsplanentwurf für 2022 vorgestellt. Nun beginnen die Beratungen in den Fraktionen. Sie werden zu klären haben, ob eine Erhöhung der Hebesätze in Frage kommt.

Der Handlungsspielraum ist begrenzt: Nicht nur die geringeren Steuereinnahmen durch Corona schlagen ins Kontor, auch gestiegene Transferausgaben.

Für 2022 plant Stellbrink mit Erträgen von 45,9 Millionen Euro und Aufwendungen von 46,2 Millionen Euro. Der Jahresfehlbetrag von 300.000 Euro soll aus der Ausgleichsrücklage beglichen werden. Da die Auszahlungen mit rund 42,8 Millionen Euro voraussichtlich höher sein werden als die Einzahlungen (etwa 40,6 Millionen), rechnet er mit einem zusätzlichen Liquiditätsbedarf von ungefähr 2,3 Millionen Euro. Für Investitionen sind Ausgaben von 6,9 Millionen geplant, zur Finanzierung werden Einnahmen unter anderem durch Landeszuschüsse von 3,3 Millionen Euro erwartet. Die restlichen 3,6 Millionen Euro könnten nur durch Kredite ausgeglichen werden.

„ 91 Prozent der vom Land gewährten Steueranteile und Schlüsselzuweisungen müssen wir an den Kreis Herford abführen. “ Jens Stellbrink, Kämmerer

Eine der wichtigsten Einnahmepositionen ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, hier ist ein Rückgang von 400.000 Euro zu prognostizieren. Bei der Gewerbesteuer können gegenüber 2021 800.000 Euro mehr eingeplant werden, „im Vergleich zu Vor-Corona immer noch 1,5 Millionen weniger“, so Stellbrink. Die Schlüsselzuweisungen steigen um 2,1 Millionen Euro auf 6,5. „Dabei ist aber zu bedenken, dass wir 91 Prozent der vom Land gewährten Steueranteile und Schlüsselzuweisungen allein an den Kreis Herford abzuführen haben“, betonte der Kämmerer. „Solche Ausgabebedarfe neben den normalen Kostensteigerungen bei Personal, Energie und Schulen aufzufangen, ist nahezu unmöglich.“

2,2 Millionen der 3 Millionen Euro an Ausgaben sind Transferleistungen: 10,6 Millionen fließen in die Kreisumlage (+300.000), 6,55 in die Jugendamtsumlage (+1,4 Millionen). „Begründet wird dies mit zusätzlichen und höheren Anforderungen und Bedarfen im Bereich des Jugendschutzes und der -betreuung durch Bundes- und Landesvorgaben“, so Stellbrink. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026/27, der die Stadt ebenfalls belasten werde, rief er Land und Bund auf, „die Musik, die sie bestellen, auch zu bezahlen“.

Konkrete Maßnahmen

Trotz dieser wenig erfreulichen Aussichten, bekannte Bürgermeister Meyer sich dazu, die politischen Beschlüsse der Vergangenheit auch in die Realität umzusetzen, als da sind: die Erweiterung des Widukind-Gymnasiums für G9 (5,5 Millionen), die Innenstadtsanierung (1,2 Millionen Euro Eigenanteil bis 2025) und 3,5 Millionen für Straßenausbau und Erschließungen wie zum Beispiel am Lambernweg sowie 300.000 für das Alltagsradwegenetz. Hinzu kommen neben anderem Instand- und Unterhaltung öffentlicher Gebäude (1,3 Millionen), die drei Kunstrasenplätze (1,1 Mio. bis 2024), die Digitalisierung der Schulen (150.000 jährlich), Kosten für Feuerwehrausstattung, LED-Straßenbeleuchtung und die Solaroffensive.

„Wenn wir nicht wollen, dass Enger im Dornröschenschlaf versinkt, müssen wir in den Bestand und den Ausbau der Infrastruktur investieren“, betonte er. Das bedeute aber auch, dass die Einnahmen steigen müssten. „Wir haben bewusst keine Erhöhung der Hebesätze eingeplant, darüber nachzudenken, überlassen wir Ihnen“, appellierten Stellbrink und Meyer an die Politiker.