Jetzt gibt's wieder Eis in Enger

Die Eisdiele Degrassi am Mathildenplatz in Enger startet an diesem Dienstag offiziell in die neue Saison und hat täglich von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. Nach zwei Tagen des Probelaufs gehen Vivian Degrassi-Raballo und ihr Ehemann Stefano jetzt mit einem veränderten Konzept an den Start. Künftig wird es keinen Service mehr an den Tischen im Außenbereich geben.

Kunden können ihre Bestellung an der Theke abgeben und selbst mit nach draußen nehmen. Dadurch sollen Wartezeiten für die eishungrigen Besucher verkürzt werden. Und damit der Transport der leckeren Speiseeisvariationen auch für ungeübte Hände keine Schwierigkeit darstellt, servieren die Degrassis ihre italienischen Spezialitäten ab jetzt in Bowls. Am Wochenende hatte die Eisdiele schon mal einen Probelauf für das neue Konzept gemacht.