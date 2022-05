Jubiläumskonzert mit Hits aus zehn Jahrzehnten

Der Widukind-Chor lädt zum dritten Mal zu seinem Jubiläumskonzert in die Aula des Widukind-Gymnasiums ein und ist zuversichtlich, dass es nach zwei coronabedingten Absagen am 25. Juni nun endlich stattfindet. Bereits 2020 gekaufte Karten sind weiter gütig.

Seit Freitag hängt auch das Banner am Rathaus in Enger und weist auf das Jubiläumskonzert hin. Es beginnt um 17 Uhr in der Aula des Widukind-Gymnasiums. Auf dem Programm steht eine musikalische Zeitreise. Passend zum 100-Jährigen erklingen Schlager und Hits der vergangenen zehn Jahrzehnte.

Die Titel reichen von „Eintracht und Liebe“ aus den Zwanziger Jahren über Melodien aus Leonard Bernsteins Musical „West Side Story“ und den Kriminal-Tango der Fünfziger bis zu „So soll es sein, so kann es bleiben“ von „Ich+Ich“. Hinzu kommen unter anderem Musical-Hits aus „My Fair Lady“ und „Der König der Löwen“ sowie Oldies von Abba und Nicole.

Für die Moderation des Abends konnte der Vorstand Ingo Börchers gewinnen. Der Kabarettist und Schauspieler ist seit 1997 mit Soloprogrammen auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dem Radio-Publikum ist er aus dem WDR-Hörfunk bekannt, ob in der „Unterhaltung am Wochenende“ als Sidekick von Gastgeber Matthias Brodowy oder als Moderator der Sendung „Kluge Nacht“. Die Anreise ist nicht weit: Börchers, der unter anderem den Kabarettpreis Leipziger Löwenzahn 2017 erhalten hat, lebt mit Frau und zwei Kindern in Bielefeld.

Wie Pressesprecher Klaus Böckstiegel erklärt, sei der Chor froh, seit Ostern wieder unter normalen Bedingungen – ohne Videoschalte und besondere Sicherheitsvorkehrungen – proben zu können.

Die bereits 2020 erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Karten gibt es in Enger in der Sonnen-Apotheke, der Buchhandlung Liebold und bei Bürobedarf Schultz sowie in Spenge in der Buchhandlung Nottelmann. Außerdem können die Karten unter info@widukind-Chor reserviert werden sowie bei allen Chormitgliedern.