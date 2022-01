Ausstellung der Kunstlandschaften: Realschüler aus Enger arbeiten an Projekt „Hinter der Maske“

Enger

Wie erleben Jugendliche die Corona-Pandemie? Was beschäftigt sie „Hinter der Maske“? Antworten auf diese Fragen gibt die Ausstellung, die der Verein Kunstlandschaften für März plant. In der Volksbank in Enger werden dann Arbeiten von Kindern aus Tagespflege sowie Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 10 der Realschule Enger zu sehen sein.

Von Ruth Matthes