Junge Pastöre dringend gesucht

Wie Pfarrer Joachim Eise­mann, Vorsitzender des Presbyteriums Enger, erklärt, gehen in seiner Gemeinde in den nächsten zwei Jahren gleich drei Kollegen in den Ruhestand: Bereits im Juni verabschiedet sich Pastorin Almut Braun, im März 2023 folgt ihr Eckardt Koch und im Herbst 2023 Dr. Petra Savvidis, die in Enger eine halbe Stelle hat. „Damit schrumpfen wir innerhalb von einem guten Jahr von 4,5 auf 2 Stellen“, erklärt Eisemann.

