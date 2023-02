Keyless-Go-System geknackt? Unbekannte entwenden Audi einer Engeranerin

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch, 15. Februar, den Audi A5 einer 45-jährigen Engerangerin entwedet. Das Auto ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zuletzt sah die 45-Jährige ihr Auto am Dienstagabend um 22 Uhr auf dem Parkplatz an ihrem Wohnhaus an der Straße Große Breede.

Am nächsten Morgen bemerkte sie gegen 6 Uhr, dass das Auto nicht mehr vor Ort war.

Das graue A5-Cabrio verfügt über Keyless-Go-System, teilt die Polizei mit.

Inwieweit der oder die bisher unbekannten Täter dieses System mit technischen Mitteln überbrückten, um das Fahrzeug zu entwenden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem grauen Audi A5 Cabrio mit der Zulassung HF-ZZ 1977 machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 05221/8880 zu melden.