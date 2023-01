Klassik meets Pop im Widukind-Museum Enger

Das Konzert beginnt am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr. Claudia Oddo ist Sopranistin und Songwriterin, Nadja Naumova sitzt am Piano. Die Corona-Pause der vergangenen zwei Jahre hat so manchen Kulturschaffenden, so manche Künstlerin zu neuen Projekten animiert. So auch die Sopranistin Claudia Oddo und die Pianistin Nadja Naumova.

Beide arbeiten seit bereits 14 Jahren als Duo zusammen und haben gemeinsam viele Konzerte in Deutschland und Italien aufgeführt. Am kommenden Sonntag wird ihr für vor Weihnachten geplantes Konzert nachgeholt, das wegen Krankheit verschoben werden musste. Hier möchten beide Musikerinnen ihre im Herbst fertig gestellten neuen CD-Alben vorstellen. Nadja Naumova hat auf ihrer Maxi-CD „Ready to fly“ Kompositionen des zeitgenössischen Autors Ivan Bogojavlenski eingespielt, dessen eindringliche, fantasiereiche Musik Naumova schon bei der ersten Begegnung mit ihm in Sankt Petersburg faszinierte. Mit „Cameleon“, ihrem ersten Album als Soprano-Songwriterin, bringt die in „Düsseldorf lebende italienische Bielefelderin ihr multikulturelles Album mit sechssprachigen Textdichtungen und der Teilnahme von über 20 internationalen Künstlern auf CD. Ihre Songs handeln von Sehnsucht, Heimat, Liebe, Frieden und Freiheit.

Für das deutsch-italienische Duett „Geradeaus“ konnte die Sopranistin den aus Enger stammenden Landsmann Alessio Loriga gewinnen, der als Popsänger 2016 bei der Talentshow „The Voice of Germany“ für sein einzigartiges Timbre und seinen gefühlvollen Gesang bekannt geworden ist. In diesem gemeinsamen Song geht es um das Schicksal von Frauen, die nicht selbstbestimmt, gleichberechtigt und frei leben können. Das Konzert wird insgesamt moderiert und begleitet durch Film- und Fotodokumente. Im Konzertprogramm werden darüber hinaus auch bekannte Opernarien von Verdi und Puccini nicht zu kurz kommen. Karten gibt es im Vorverkauf im Museum und bei Weine & Accessoires Friedhoff in der Steinstraße in Enger.