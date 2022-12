Kleine Käfer aus Enger helfen in Burkina Faso

Verein weist auf die Notstände in dem westafrikanischer Binnenstaat hin

Enger

In den Medien bestimmen aktuell der Krieg in der Ukraine die Nachrichten. Nur sehr selten finden Berichte aus dem westafrikanischen Burkina Faso ihren Weg in die europäische Medienlandschaft. Auf die prekäre Lage vieler hunderttausend Menschen dort möchte der Partnerschaftsverein Enger-Burkina Faso aufmerksam machen.

