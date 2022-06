Kleines Heim Enger: Eröffnung im Herbst

Enger

Die Arbeiten an der prominenten Baustelle neben Edeka Wehrmann an der Spenger Straße neigen sich langsam dem Ende zu. „Der Rohbau ist fertig gestellt und der Innenausbau ist in vollem Gange“, berichtet Thomas Blankenhagen. Der zuständige Bereichsleiter der Bonitas geht davon aus, dass die ersten Bewohner im September in das neue Kleine Heim in Enger einziehen können.

Von Ruth Matthes