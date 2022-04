Klimaschutz als Lebenseinstellung

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stelle Deutschland vor eine Aufgabe, die schon vor Jahren ambitioniert hätte angegangen werden müssen, sagt er: der Verzicht auf die Verbrennung fossiler Rohstoffe zur Energiegewinnung.

Jetzt dränge die Zeit, denn in Abhängigkeit von russischem Gas wolle hierzulande niemand mehr stehen. „Für Frackinggas aus Amerika oder Katar fehlt uns aber derzeit noch die Technologie zur Verarbeitung. Ohnehin wäre das keine zukunftsweisende Lösung, sondern eine vorübergehende“, sagt Günther, der die Förderung erneuerbarer Energien propagiert.

Erhard Günther setzt sich mit verschiedenen Konzepten zur alternativen Energiegewinnung auseinander. Foto: Daniela Dembert

Das Klimaziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad einzudämmen sei bereits verfehlt, das habe die Wissenschaft kommuniziert, sagt Günther. Die Flutkatastrophe im Ahrtal sei ein Vorgeschmack dessen gewesen, was der Klimawandel auch für gemäßigte Klimaregionen wie Deutschland bedeute.

„Ich sehe nicht, dass von der Politik entscheidende Impulse kommen. Wir müssen von unten anfangen“, meint er. Bis zur vergangenen Woche hatte der Aktivist Räumlichkeiten angemietet, die er als Klimaschutz-Kommunikationszentrum für die Widukindstadt nutzte und wohin er Politiker, unter anderem den Bundespräsidenten und den NRW-Ministerpräsidenten sowie Medienvertreter zu Gesprächen einlud. Jetzt sind hier Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht.

„Wir brauchen dringend öffentlichen Raum, in dem Leute zu Klimaschutzthemen in Austausch treten können“, sagt Günther. Viele Menschen seien willens, etwas an ihrem Lebensstil zu ändern, Klimabündnisse zu schmieden und Initiativen zur Energiewende, zur Ressourcenschonung, alternativer Mobilität und anderen Themen zu bilden.

Es fehle jedoch ein zentraler Anlaufpunkt und die Möglichkeit zur Vernetzung. Klimaschutz könne nicht nur zweimal wöchentlich in einem Workshop stattfinden, sondern müsse zu einer Lebenseinstellung werden, die man gemeinsam als Gesellschaft weiter entwickle sowohl durch kleine Projekte wie ein Repaircafé als auch durch große wie ein Bürgerwindrad.

Ein solcher Ort könnte das Uppenbrocksche Fachwerkhaus an der Renteistraße werden. Allerdings werde die nachhaltige und ressourcensparende Sanierung noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Hauseigentümer Kurt Uppenbrock propagiert schon seit Jahrzehnten den verantwortungsvollen Umgang mit Wertstoffen. „Wenn ich sehe, wie viel Material allgemein weggeschmissen wird, finde ich das bedenklich. In allem steckt so viel Energie. Dieser Krieg ermutigt mich, noch mehr darauf hinzuweisen, dass wir Ressourcen einsparen müssen. Wir werden Mangel erleben.“

Günther sucht nun nach Interessenten, denen Themen wie der Klimaschutz, aber auch die Gefährdung der Demokratie, wichtig sind. Es gelte, die Menschen in diesen Prozess der strukturellen Veränderungen einzubinden. Er hoffe auf eine „glaubwürdige“ Politik, die zu ihren Fehlern steht und auch parteiübergreifend die Maßnahmen einleitet, um die Folgen des Klimawandels zu minimieren. Wer sich an der Netzwerkarbeit zum Klimaschutz beteiligen möchte, kann sich bei Erhard Günther unter der Telefonnummer 05224/3021 melden.