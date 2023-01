Konrektorin aus Enger wird Rektorin in Lübbecke

Enger/Lübbecke

Was den Namen ihrer Arbeitsstelle angeht, muss sich Katrin Höcker-Gaertner nicht sonderlich umstellen. Nach sieben Jahren als Stellvertreterin von Direktor Dr. Ulrich Henselmeyer am Widukind-Gymnasium in Enger (WGE) wechselt sie zum Wittekind-Gymnasium in Lübbecke. Am 1. Februar übernimmt die 51-Jährige dort die Leitungsposition.

Von Ruth Matthes