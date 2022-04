Kostenlos Bus fahren – westfalenweit

Damit können nicht nur die örtlichen Buslinien kostenlos und zu jeder Zeit – also auch am Nachmittag, am Wochenende und in den Ferien – genutzt werden, sondern auch die Regionalbahnen im Gebiet des Westfalentarifs von Minden bis nach Siegen, von Höxter bis kurz vor die niederländische Grenze.

„Jeder Schüler wird über den Schulträger automatisch ausgestattet, auch, wenn er nicht in Enger wohnt“, berichtet die Mobilitätsbeauftragte der Stadt, Ulrike Harder-Möller. Aus Gründen sozialer Gerechtigkeit habe man sich für das Solidarmodell entschieden, bei dem keine Zuzahlung auf die Familien zukommt.

Bisher hatte der Schulträger die Kosten des Schüler-Spezialverkehrs, 780.000 Euro jährlich, nur für diejenigen getragen, die weiter als drei Kilometer entfernt vom Schulstandort wohnen. Durch die vergleichsweise moderaten Mehrkosten von etwa 64.000 Euro können nun alle Schüler kostenlos dieses erweiterte Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs wahrnehmen. Das sei nicht zuletzt auch „eine tolle Werbung für den Schulstandort Enger“, findet Bürgermeister Thomas Meyer, der noch weitere positive Effekte in dem Pilotprojekt sieht: „Heranführen der jungen Menschen an den ÖPNV kann mit Blick auf die Mobilitätswende nur vorteilhaft sein. Wir erhoffen uns dadurch auch eine Reduzierung des Verkehrschaos durch Elterntaxis an den Schulen.“

Zwar entstünden der Stadt nun mehr Kosten, räumt Harder-Möller ein, „man sollte das Ganze aber zukunftsorientiert betrachten“. Im Gegenzug entfalle für die Verwaltung der Prüfungsprozess zur Kostenübernahme für die Schulwegtickets.

In Abstimmung mit dem Unternehmen Widukind-Reisen, das den Schüler-Spezialverkehr auch weiterhin abdeckt, wird dieser künftig in den Linienverkehr der BVO (Busverkehr Ostwestfalen) integriert. Eventuell bringe das noch kleine Optimierungs- und Harmonisierungsmaßnahmen im Bezug auf die Haltestellen mit sich, so Meyer. Ob bei schlechtem Wetter und im Winter größere oder gar mehr Busse eingesetzt werden müssten, werde sich zeigen. Hier wolle man die Entwicklungen beobachten und gegebenenfalls nachsteuern.

Nicht nur Schüler profitieren von diesem Projekt. Auch Menschen in schlechter angebundenen Ortsteilen dürfen sich freuen. „Ich bekomme häufiger Anrufe von Bürgern aus Siele die sich beklagen, aus ihrem Ortsteil nicht wegzukommen. Durch die Eingliederung des Schüler-Spezialverkehrs in den Linienverkehr können diese bisher nur Schülern vorbehaltenen Busse künftig auch von allen anderen genutzt werden“, so Harder-Möller. Der Spezialverkehr zu den Grundschulen bleibe aber unverändert.

Zwei Jahre soll die Testphase andauern, mit Aussicht auf Fortsetzung des Angebots. Aktuell arbeite man mit Hochdruck daran, bis zum Schuljahresbeginn alle Schülerinnen und Schüler mit einem personalisierten Ticket auszustatten.