Kräftige Finanzspritzen für Radwege in Enger und Spenge

Viktor Haase vom Landesministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr war am Freitag ein gern gesehener Gast in den Rathäusern von Spenge und Enger. Der Staatssekretär überbrachte den Bürgermeistern Bernd Dumcke und Thomas Meyer die Bewilligungsbescheide über eine 95-prozentige Förderung ihrer Radwegeprojekte.

Staatssekretär Viktor Haase überbringt Förderbescheide an Bürgermeister Thomas Meyer und Bernd Dumcke

Bürgermeister Bernd Dumcke (links), Staatssekretär Viktor Haase und Fachbereichsleiterin Sabrina Held schauen sich gemeinsam den Zustand des Martinswegs an.

In Spenge geht es um eine Förderung von 1,53 Millionen Euro für den im Vorfeld durchaus umstrittenen Ausbaus des Martinsweges. In Enger gibt es immerhin 807.000 Euro von Bund und Land für den drei Meter breiten Radweg in der Verlängerung der Nordhofstraße. Auch hier hatte es Kritik von Anwohnern und Naturschützern gegeben.