Kritik: Förderung in Enger zu kleinteilig geplant

Enger

Im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes möchte die Stadt Enger Solaranlagen an und auf Wohngebäuden fördern und hat dafür eine Summe von 20.000 Euro in den aktuellen Haushalt eingestellt. Eine Richtlinie für die Bezuschussung hat der Umweltausschuss der Stadt am Dienstag diskutiert, aber noch nicht beschlossen.

Von Daniela Dembert