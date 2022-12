Küchenbrand in Enger: Drei Personen erleiden Rauchgasvergiftungen

Einsatz an der Bergstraße: Katze der Familie aus Westerenger wird noch vermisst

Enger

Bei einem Küchenbrand in Westerenger sind am Sonntagmorgen drei Personen verletzt worden. Der Brand war im Dachgeschoss des Einfamilienhauses an der Bergstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 10.27 Uhr gerufen.

Von Daniela Dembert