Kurzzeitpflege in der Moorwiese schließt

Bereits vor Weihnachten hatten mehrere Mitarbeiter der Verhinderungspflege ihre Kündigung eingereicht. Personalmangel sei aber nicht der Grund für die Schließung. „Das hat strukturelle Gründe“, stellt Michael Platzköster, seit Anfang Januar Geschäftsführer der AWO Service, klar. Die Einrichtung habe im Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit schon länger unter Beobachtung gestanden.

Platzköster, in der Geschäftsführung Nachfolger von Ralf Heckmann, der das Haus nach nur einmonatiger Dienstzeit auf eigenen Wunsch verlassen hatte, erklärt: „Hier in Enger haben wir eine solitäre Kurzzeitpflege mit 18 Plätzen betrieben. Eine Einrichtung dieser Art müsste aber nicht nur komplett ausgelastet sein, um wirtschaftlich zu laufen, sondern eigentlich größer dimensioniert sein.“ Selbst die kontinuierliche Auslastung sei zuletzt nicht mehr gegeben gewesen. Das sei auch eine Frage des Einzugsgebietes, das eine Einrichtung habe.

Auch Corona könne ein Grund für die sinkende Nachfrage sein, denn viele Angehörige hätten in den vergangenen zwei Jahren auf einen Urlaub verzichtet und ihre Pflegebedürftigen lieber selbst betreut.

Personalmangel spiele bei der Entscheidung zur Schließung nur am Rande eine Rolle, man habe sich in Engpässen mit Leiharbeitskräften behelfen können, was allerdings keine kostengünstige Lösung sei, so der AWO Service-Geschäftsführer. „Die optimale Versorgung unserer Gäste war aber zu keiner Zeit in Frage gestellt“, betont er.

Allen Gästen, die bereits Plätze für die Zeit nach dem 31. Januar gebucht hatten, seien Alternativangebote in anderen AWO-Einrichtungen der Region gemacht worden, die gern angenommen worden seien. Auch den von der Schließung betroffenen Mitarbeitern seien Stellen in anderen Einrichtungen bzw. im ambulanten Dienst angeboten worden. „Wir sind wirklich bemüht, ganz konstruktiv individuelle Lösungen zu finden“, sagt Platzköster.

Aktuell sei es schwierig, qualifizierte und motivierte Fachkräfte am Markt zu finden, daher tue die AWO gut daran, ihre Mitarbeiter zu binden, argumentiert der Geschäftsführer. „Immerhin ist Altenpflege in unserer Gesellschaft ein hohes Gut.“

Durch die Schließung der Verhinderungspflege habe der hohe Bedarf an Arbeitskräften innerhalb der Pflegeeinrichtungen der AWO im Kreis Herford jedoch nicht vollständig gedeckt werden können. Auch nicht jede Arbeitskraft könne auf einen beliebigen, freien Posten gesetzt werden, argumentiert Platzköster. Daher schreibt die AWO Service gGmbH auf ihrer Homepage eine ganze Reihe Stellen in Enger, Bünde und Löhne aus.

Wie die Räume der Kurzzeitpflege im Erdgeschoss des AWO-Zentrums Moorwiese künftig genutzt werden, stehe noch nicht fest.