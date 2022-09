Liebevoll gepflegte Lkw im Kleinbahnhof präsentiert

Enger

Vom riesigen Kraftprotz über den wendigen Allrounder bis zum Spezialvehikel reihen sich die Fahrzeuge aneinander. Am Sonntag haben sich Liebhaber von historischen Lkw und Nutzfahrzeugen am Kleinbahnmuseum getroffen und ihre über Jahrzehnte in Stand gehaltenen, teils in liebevoller Detailarbeit restaurierten Oldtimer zu präsentieren. Der Museumsverein hatte zur zweiten diesjährigen Ausgabe seiner beliebten Nostalgiefahrzeugtreffs geladen.

Von Daniela Dembert