Liebhaber alter Schätzchen handeln und klönen

Kleinbahn-Verein und Alt-Opel-Stammtisch organisieren ersten Ersatzteilmarkt in Enger

Enger

Ein wortloser Blickwechsel zwischen Interessent und Anbieter, ein kleiner Seufzer beim Anblick des 50 Jahre alten Tachometers und das Nostalgie-Ersatzteil wechselt seinen Besitzer zum Freundschaftspreis in liebevolle Hände. Am Sonntag, 2. April, findet der erste markenoffene Oldtimer- und Ersatzteilemarkt in Enger statt.

Von Daniela Dembert