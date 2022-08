Malermeister Ziel von Trickbetrügern

Ein ganz normales Beratungsgespräch scheint sich anzubahnen, als Malermeister Tayfun Azmanlar am Dienstag, 26. Juli, einen Anruf auf seinem Handy annimmt. Doch der Anruf stellt sich als Trickbetrug heraus, ähnlich wie die Bittmails, die Pastor Eckardt Koch am vorigen Freitag angeblich an seine Kontakte versandt hatte.

Doch zurück zu Azmanlar: Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Herr mit dem Allerweltsnamen Schneider. Er wohne in Enger, erzählt er, und nennt auch einen Straßennamen. In Kürze werde seine Tochter umziehen und es würden Renovierarbeiten anfallen, stellt der Anrufer ihm Arbeit in Aussicht. Der Grund seines Anrufs sei akut aber ein anderer. Er befinde sich mit seiner Frau auf einem Flughafen in der Türkei und habe ein Problem. Ob Azmanlar ihm freundlicherweise als Übersetzer helfen könne. Der Engeraner mit türkischen Wurzeln willigt ein.