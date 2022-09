Martinka Böske beim Mathilden-Platz-Konzert im Doppeleinsatz

Singen im Chor, das bedeutet, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und als Gruppe das Publikum zu begeistern. In diesem Sinn haben am Sonntag gleich zwei Chöre das letzte Mathilden-Platz-Konzert der Saison gestaltet und für abwechslungsreiches Programm im roten Würfel gesorgt.

Der Männergesangverein Lohengrin spricht hier eine musikalische Einladung zum Jubiläumskonzert am 23. Oktober aus.

Die TeenSTones lieferten in rein weiblicher Besetzung einen Mix aus Stücken deutscher und englischsprachiger Popmusik. Der Titel „Only Time“ der irischen Sängerin Enya erreichte große Bekanntheit, weil er als musikalische Untermalung der Fernsehübertragungen zu den Terroranschlägen am 11. September 2001 verwendet worden war. An den Jahrestag dieses Ereignisses erinnerten die Sängerinnen mit ihrer Darbietung des Stückes.