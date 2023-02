Mehr als 20 Haushalte in Enger-Oldinghausen ohne Wasser

Enger

Am Sonntagvormittag gegen 8.45 Uhr ging bei den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Enger (WBSE) der erste Notruf ein. In der Markstraße in der Nähe der Alligator Farbwerke kam kein Wasser mehr aus dem Hahn. Wie Andreas Brinkmann, verantwortlich für den Rohrnetzbetrieb der Stadt, erklärte, ist die Ursache ein Wasserrohrbruch in der Straße.

Von Ruth Matthes