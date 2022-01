Mehr Fachpersonal eingestellt

Nach Notruf von Pfleger: WTG-Behörde attestiert Seniorenresidenz Mathilde in Enger Verbesserungen

Enger

In der Mathilden-Residenz in Enger scheint wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Nachdem Ende August eine Pflegekraft die Polizei gerufen hatte, weil es in dem Heim zu wenig Mitarbeiter gebe, ist die Personalsituation nach Auskunft von Bernhard Rössler, Pressesprecher der Residenz-Gruppe, stark verbessert worden. Und auch die WTG-Behörde (Heimaufsicht) äußert sich positiv.

Von Ruth Matthes