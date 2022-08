Messerattacke in Enger: „Der ist schlimmer als Corona“

Zweiter Prozesstag geht ohne Urteil zuende – Prozess soll am 29. August beendet werden

Herford/Enger

Der Prozess gegen einen 40-Jährigen, der in Enger auf seinen Freund eingestochen hat in dem Glauben, er habe ihn vergiftet, ist am Montag (8. August) fortgesetzt worden. Im Mittelpunkt stand die psychische Erkrankung des Mannes.

Von Ulrich Pfaff