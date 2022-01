Messerattacke in Enger: Ermittlungen gehen weiter

Auf dem Feldweg an der Bäckerstraße in Pödinghausen soll ein Herforder (40) seinen Begleiter plötzlich mit einem Messer angegriffen haben. Dieser konnte selber Polizei und Rettungswagen rufen, der mutmaßliche Täter blieb an Ort und Stelle stehen. Die Polizei nahm ihn dort fest.

Foto: Daniela Dembert