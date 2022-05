Missverständnis führt zum Unfall in Enger

Ein Missverständnis war nach Aussage der Polizei die Ursache für einen Unfall, der sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr an der Einmündung der Ausfahrt des Westfalenrings auf die Bielefelder Straße ereignet hat.

Ein 46-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Opel-Corsa vom Ring nach links in die Bielefelder Straße abbiegen, nahm dabei aber einem anderen Opel-Fahrer (50), der den Ring aus Richtung Bünde befuhr, die Vorfahrt. Wie die Polizei mitteilte, dachte die Frau, der 50-Jährige habe ebenfalls in die Bielefelder Straße einbiegen wollen, was dieser jedoch nicht tat.