Mit dem Auto in die Teststation

Neuer Schnelltest-Drive-in bei Nuffer in Enger – Ergänzung zu Angebot der Mühlen-Apotheke

Enger

Scheibe runter, Abstrich nehmen lassen und weiterfahren. In Enger eröffnet an diesem Samstag, 21. Januar, ein Drive-in für Corona-Testungen. Apotheker Jens Kosmiky und Event-Caterer Yannik Nuffer schaffen gemeinsam ein ergänzendes Angebot zum Testzentrum an der Mühlen-Apotheke.

Von Daniela Dembert