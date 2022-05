Mit dem Hauptgewinn zur Arbeit radeln

Enger

„Wir haben diesmal beim Kirschblütenfest nicht ganz so viele Lose verkauft, wie in Zeiten, als der Hauptpreis ein Auto war, aber für die Grundschulen in Enger wird immer noch ein beträchtlicher Erlös zusammen kommen.“ Dieses Fazit zog Fritz Althoff, Vorsitzender der Kaufmannschaft Enger, am Freitag bei der Preisverleihung der Tombola, die von der Kaufmannschaft organisiert worden war.

Von Ruth Matthes