Mit Ideenreichtum durch die Pandemie

Die vergangenen zwei Pandemie-Jahre waren für Chöre eine harte Prüfung. Während einige Gesangvereine aufgeben mussten, hat der Widukind Chor seine Mitgliederzahl halten können. „Ein Teil der Jüngeren aus diesen Chören suchte gesangsmäßig eine neue Heimat, und einige davon klopften auch bei uns an. Inzwischen singen sie voll Freude bei den Widukindlern mit“, erklärte Klaus Böckstiegel, Pressesprecher des Widukind Chores am Rande der jüngsten Hauptversammlung.

Der neu gewählte Vorstand: Rita Jöstel, Brigitte Diekmann, Ingrid Schnellbächer, Karl-Heinz Mohrmann und Christine Settnik (von links), am Flügel Chorleiter Hans-Martin Kiefer.

Vorsitzende Christine Settnik erläuterte, was die Chormitglieder bei der Stange hält: „Wir haben ein breites Repertoire zu bieten. Doch viele Mitglieder schätzen auch den Zusammenhalt des Chores, gerade in der schon zwei Jahre andauernden Pandemie.“

„Unser Chorleiter Hans Martin Kiefer zeichnete sich durch Kreativität und Ideenreichtum aus“, so Böckstiegel. „Im Sommer wurde über Wochen draußen mit viel Abstand geprobt und später mit viel frischer Luft in der großen und hohen Aula. Es folgten Zusendungen von Audio-Übungsdateien – einmal auch der Versuch einer Probe per Videoschalte“, berichtet er. „Kein Vergleich mit normalen Chorproben, doch der Chor blieb zusammen und behielt seine Singfähigkeit.“

So hatte der Vorstand auch einige Jubilare zu ehren: Zehn Jahres sind Karl-Volker Faust und Michael Rackisch dabei, 20 Jahre Susanne Fröhlke, Inge Sundermeier, Helma Weiser, Ute Wittenberg, Mechthild Rolf-Fleischhauer und Hans-Martin Kiefer, 25 Jahre Marlis Ott, Martha Richardt, Karl-Heinz und Gabriele Schneeberg, Dorothea und Hermann Tönsing sowie Heidrun Zölzer-Greinert. Auf 30 Jahre aktive Mitgliedschaft kann Bernd Büsing zurückblicken.

Das Nachholkonzert zum 100-jährigen Bestehen ist für den 19. März angedacht, doch angesichts der Pandemie steht dahinter noch ein großes Fragezeichen. „Das Singen im Würfel auf dem Königin-Mathilden-Platz am 11. Juni dürfte jedoch definitiv stattfinden“, so Böckstiegel.

Der neu gewählte Vorstand des Widukind Chores setzt sich zusammen aus: Christine Settnik, 1. Vorsitzende, Rita Jöstel, 1. Geschäftsführerin, Brigitte Diekmann, Sekretärin, Ingrid Schnellbächer, 2. Vorsitzende, Karl-Heinz Mohrmann, 1. Kassierer.

Der Chor würde sich über weitere neue Mitglieder freuen, die Freude am Gesang haben. Geprobt wird freitags ab 19.30 Uhr in der Aula der Musikschule. Es gilt zurzeit die 2Gplus-Regelung bzw. Dreifach-Impfung. Infos unter Telefon 05224/2572 oder 05223/63879.