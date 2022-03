Mit Solarthermie auf Erfolgskurs

Enger/Spenge

Ende März ist es so weit: Dann ist der Umzug der Firma Solmetall nach Enger abgeschlossen. Nach zwei Jahren mit 20-prozentigem Wachstum wollte der Spezialist für Solarthermie und Aluminiumbearbeitung expandieren. Am alten Standort in Spenge, in den Hallen des früheren Polstermöbelherstellers Frommholz war dies aber nicht möglich.

Von Ruth Matthes