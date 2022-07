Mitstreiter für kollektive Feldarbeit gesucht

Jannis Grobe erweitert Selbsterntefeld an der Friedrichstraße in Enger auf 500 Quadratmeter

Enger

Blattsalate, Tomaten, Lauchzwiebeln, Kohlrabi, Erbsen, Radieschen, Sellerie, Paprika und diverse Kräuter wachsen auf den beiden Äckern, die Jannis Grobe bestellt. 2021 hat der 38-Jährige an der Friedrichstraße auf 500 Quadratmetern am Schröder-Hof ein Selbsterntefeld angelegt. Die Frequentierung war gut, so dass er erheblich erweitert hat.

Daniela Dembert