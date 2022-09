Mobilitätstag in Enger: Lastenrad fahren und Fitness testen

„Enger macht mobil“ – unter diesem Motto findet am Sonntag, 18. September, von 11 bis 15 Uhr ein Aktionstag im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt. Begleitend zur Mobilitätswoche vergibt die Stadt Enger Warnwesten an alle Kitas und lädt zu einem Quiz auf dem Instagram-Account der Stadt ein.

Aktionstag am 18. September – Veranstalter versprechen abwechslungsreiches Programm

Bürgermeister Thomas Meyer freut sich in diesem Jahr über einen Aktionstag mit „noch breiterem Angebot, bei dem unterschiedlichste Facetten zum Thema Mobilität erlebbar sind“. Durch den Standortwechsel vom Heckewerthplatz auf den Parkplatz des Edeka-Marktes an der Ringstraße verspreche man sich mehr Präsenz, so Meyer. „Außerdem haben wir dort mehr Platz.“