Multivac setzt auf Nachhaltigkeit

Ob Tönnies, Rügenwalder oder Edeka – wenn es um die Verpackung und Etikettierung ihrer Fleisch-Produkte geht, setzen sie auf Technik der Firma Multivac. Der Standort Enger, der sich auf Maschinen für die Etikettierung, Bedruckung und Inspektion von Verpackungen spezialisiert hat, besteht in diesem Jahr bereits seit fünf Jahrzehnten.

Dr. Hendrik Frank und Karsten Strothmann (rechts) an einer Verpackungsmaschine mit Querbahnetikettierung, ein Dauerbrenner von Multivac.

Das Unternehmen (Jahresumsatz fast 50 Millionen Euro) feiert das Jubiläum am Samstag mit einem großen Familienfest für die 259 Mitarbeiter am Firmensitz am Kupferweg.