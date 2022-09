Nachtfrequenz geht in die zweite Runde

Lange Nacht der Jugendkultur am 24. September in Enger und Spenge

Enger/Spenge

Enger steht am kommenden Samstag, 24. September, ganz im Zeichen der Jugendkultur. In der Widukindstadt finden zum zweiten Mal die Nachtfrequenzen statt. In diesem Jahr hat sich das Team der Veranstaltenden noch vergrößert.

Von Daniela Dembert