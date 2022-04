Thomas Weigel hat an der Südstraße in Pödinghausen eine 30 Quadratmeter große Blumenwiesen ausgesät

Enger

Wer als Spaziergänger in Pödinghausen unterwegs ist, kennt es vielleicht: das Tal des Friedens. Es ist eine kleine Landparzelle in der Senke unterhalb des Golfclubs an der Südstraße. Gepachtet hat sie die Familie Weigel. Und deren Spross Thomas – vielen als Vogel-Experte im Enger Bruch bestens bekannt – hat dort ein neues Naturschutzprojekt gestartet.

Von Peter Monke